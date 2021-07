Prima Messa celebrata da Padre Nicola Maria Mastracola

Ieri,sabato 3 luglio 2021,alle ore 18:00 presso la Piazza dei Caduti a San Martinoltre sulla Marruccina c'e' stata la prima Santa Messa officiata da Padre Nicola Maria Mastracola che da poco ha terminato gli studi per diventare sacerdote.Mentre l'Ordinazione Sacerdotale e' stata fatta a Roma preesso la Basilica di San Camillo De Lellis il giorno 29 giugno 2021.

A questa prima Santa Messa ha partecipato anche una parte dei Ministranti della parrocchia San Nicola accompagnati dal parroco don Beniamino Di Renzo.

A fine celebrazione Eucaristica c'e' stato un piccolo rinfresco per tutti quanti i presenti. Per questa prima Santa Messa ha preso parte anche Dan Rossi da pochi giorni tornato a San Salvo dalla Germamia per le ferie estive. Grazie Dan per aver immortalato la serata con una tua bella foto di gruppo.