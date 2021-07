Serata "Sotto le Stelle" con i Giovanissimi della parrocchia San Nicola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri, lunedì 5 luglio, tutto il Gruppo Giovanissimi in accordo con alcuni Ministranti della parrocchia San Nicola ha vissuto una bellissima serata in allegria e spensieratezza.

I presenti si sono cimentati nel gioco della pallavolo a cui ha fatto seguito il gioco del fazzoletto. Subito dopo i ragazzi, dopo aver gustato un buon gelato, hanno intonato diverse canzoni.

Per concludere la serata, il parroco don Beniamino Di Renzo, in unione con i presenti ha recitato la "Preghiera della Sera", questa volta un po' diversa, perché il sacerdote, nella preghiera ha affidato a Dio nostro Padre un giovane ragazzo sansalvese coinvolto in un brutto incidente automobilistico.