Vaccinazioni: "Dobbiamo fare di più"

"Dobbiamo fare di più. I nostri concittadini che non lo hanno ancora fatto devono vaccinarsi, ne va della salute fisica ed economica del nostro territorio e di tutti noi. Invito i sansalvesi a recarsi nel Centro vaccinale di via Magellano a vaccinarsi”.

A dirlo è il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo la lettura dei dati della campagna vaccinale in provincia di Chieti inviata dalla Asl 02 Abruzzo.

“Tutti insieme dobbiamo fare un ulteriore sforzo – aggiunge il sindaco Magnacca – per far crescere le percentuali delle persone che hanno ricevute la prima dose. Sono valori ancora bassi e non ci garantiscono l’immunità tanto da poter dire che siamo tutti al sicuro. Il mio invito è rivolto in modo particolare a coloro che sono compresi nelle fasce di età tra i 20 e i 60 anni. A chiederlo è anche il direttore generale della Asl Thomas Schael analizzando i dati della popolazione di San Salvo che al momento ha superato quota 54 per cento, valori ancora troppo bassi per dirci al sicuro”.