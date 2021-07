Nuovo Cda per la Saga. Alessandro D'Alonzo: "Migliorare il buon lavoro già svolto"

Lo scorso 29 giugno si è tenuta l'assemblea dei soci della SAGA (la società che gestisce l'Aeroporto d'Abruzzo) durante la quale è stato approvato il bilancio ed è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della società stessa.

Ai vertici del nuovo cda spiccano Vittorio Catone, eletto come nuovo Presidente, e Alessandro Dalonzo eletto vice presidente; gli altri componenti sono l'avvocato di Pescara Daniela Terreri, la commercialista aquilana Giuseppina Zanchiello e l'avvocato teramano Davide Di Giacinto Calcedonio.

Catone prende il posto di Enrico Paolini mentre D'Alonzo è il successore di Emilio Schirato.

In merito alla sua elezione, alla vision e ai progetti futuri abbiamo ascoltato il neo vice presidente Alessandro D'Alonzo.

Hai assunto questo importante ruolo durante un periodo importante per l’Abruzzo e l’Italia intera. Quali sono le opportunità per il nostro scalo aeroportuale?

Oggi l’aeroporto di Pescara ne conta 30 più due nelle quali c’è un ulteriore scalo su Bergamo per Manchester ed Ibiza. Ripeto, è una situazione positiva ma parliamo del 2019, ovvero dello scalo pre-Covid. La nostra intenzione è quella di migliorare ancora di più il posizionamento dell’aeroporto rendendolo hub fondamentale del centro-Italia, magari con l’obiettivo di raddoppiare il volume dei passeggeri che transitano per l’aeroporto d’Abruzzo”.

Quali sono i tuoi progetti e tue idee per migliorare l’incoming turistico considerando anche che l’anno prossimo dovrebbe essere allungata la pista per aprire le porte ai voli intercontinentali?

“Quello dell’allungamento della pista è di vitale importante e ce ne interesseremo subito, già nei prossimi mesi. Il progetto è già stato approvato ma servono altre sinergie per far sì che l’allungamento della pista avvenga concretamente.

Come ha detto bene il Presidente Catone cercheremo di puntare su questo e su tanto altro non solo all’interno della struttura aeroporto ma anche all’esterno: come ad esempio è fondamentale integrare il servizio turistico regionale con una comunicazione univoca, tra tutti i player in campo, ovvero dall’albergatore al singolo comune fino alla comunicazione in aeroporto”.