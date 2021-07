L'invito della Prefettura: niente maxi schermi per la finale dell'Italia

“La Prefettura di Chieti ha invitato per domenica di non autorizzare l’installazione dei maxi schermi nelle piazze per la finale degli Europei tra l’Italia e l’Inghilterra. Provvedimento adottato per motivi di ordine e sicurezza, ma ancora più per la salute pubblica al fine di evitare assembramenti”.

Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo la comunicazione ricevuta stamane dal prefetto di Chieti, Armando Forgione, di impedire la proiezione della partita che si disputerà nello stadio di Wembley domenica alle ore 21:00.

“Invito i miei concittadini a rispettare le norme di distanziamento in occasione della finalissima nella speranza, incrociando le dita, di poter gioire assieme a tutti gli italiani per la conquista – conclude il sindaco – per la seconda volta del titolo continentale. Forza Azzurri”.