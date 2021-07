Tribunali abruzzesi da salvare, l'impegno continua

Continua la battaglia per scongiurare la chiusura dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano prevista nel settembre 2022. Sono 10 i senatori firmatari di un emendamento in discussione in questi giorni, appartenenti a tutte le forze politiche, con il quale si chiede una proroga dell'apertura.

I tribunali in questione rappresentano "uno snodo importantissimo per un'area giudiziaria di oltre 6mila chilometri quadrati la quale, qualora si optasse per la chiusura imminente, rimarrebbe sprovvista di presidi giudiziari", si legge in una nota. "La convergenza nel merito di tutte le forze politiche sulla questione, tradotto nell’emendamento, sono sintomatiche del fatto che su alcuni problemi del nostro Abruzzo, si può realizzare una proficua convergenza: la mia prima firma non sminuisce l'impegno di tutti", commenta così il senatore vastese Gianluca Castaldi, del Movimento 5 Stelle, già sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento nel Governo Conte II.

“I quattro Tribunali da sopprimere - aggiunge - hanno consentito, durante le fasi di lockdown, la celebrazione di un significativo numero di udienze – soprattutto penali - in presenza ed in condizioni di sicurezza sanitaria per tutti i soggetti interessati, ciò anche grazie al fatto che i Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto godono di ampi spazi ed aule di udienza tutte idonee alla misure anti-Covid. Al contrario il Palazzo di giustizia de L'Aquila non è dotato di finestre e quello di Chieti risulta appena sufficiente ad ospitare gli uffici e le aule del Tribunale, tanto che gli uffici e le aule della locale Procura della Repubblica risultano tuttora allocati in un edificio separato e distante.”