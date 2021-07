Malore in spiaggia, interviene l'elisoccorso

E' stata trasferita all'Ospedale di Chieti, in eliambulanza, una donna di 70 anni che ha accusato un malore in spiaggia, a San Salvo Marina.

L'episodio nei pressi del Biotopo Costiero.

Dopo i primi interventi di soccorso ed assistenza sul posto, è stato richiesto l'intervento del 118 regionale che ha trasportato la donna nel nosocomio teatino con l'eliambulanza.