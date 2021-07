La 'Green Library' alla Villa comunale: spazio tra natura, cultura e aggregazione

“La nostra grande sfida è quella di rendere San Salvo più bella e accogliente per riappropriarci di ogni singolo angolo della nostra città. Abbiamo attivato una serie di iniziative con il progetto di Officina Educativa, laboratorio dedicato ai giovani, voluto fortemente dall'Amministrazione Comunale, nato con collaborazione con l’associazione Musica in Crescendo, Akon, Istituto omnicomprensivo Mattioli-Salvo D’Acquisto. E’ il nostro obiettivo. E lo facciamo partendo anche dalle piccole cose coinvolgendo le scuole, le associazioni, le aziende e ogni singolo cittadino che vuole raccogliere questa nostra idea di comunità investendo nel settore delle politiche sociali”.

E’ il commento del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca alla conclusione del percorso di lavoro che ha permesso la realizzazione della Green Library inaugurata ieri sera nella Villa comunale.

“Grazie al laboratorio di Cittadinanza Attiva, realizzato dal progetto Officina Educativa per rendere la nostra città più bella, più accogliente più vivibile, si è realizzato uno spazio, all’interno della villa, adeguato alle nuove esigenze che consente di far conciliare natura, cultura e aggregazione sociale” commenta l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis.

Un nuovo e curato roseto con la sua varietà di colori, nuove piante, le casine degli insetti, una bee residence e spazi per la lettura in una logica di rispetto ambientale per un impatto positivo sull’ambiente.