Covid e variante Delta, rinnovati gli appelli alla vaccinazione

Stamattina si è svolta nuova riunione in videoconferenza del tavolo interistituzionale “Salus et spes” coordinato dal prefetto di Chieti Armando Forgione per monitorare la campagna vaccinale anti Covid.

“In particolare nell’intervento del direttore generale della Asl Thomas Schael – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – è emersa la necessità di proteggere la nostra provincia con un ulteriore sforzo per stimolare la vaccinazione dei nostri concittadini. La variante Delta, sviluppatasi in India, è insidiosa oltre a essere resistente ai raggi ultravioletti, alle alte temperature, ed ha una facile trasmissibilità in pochi secondi, fattori che non ci rende più sicuri neppure in estate e all'aperto”.

Il sindaco Magnacca evidenzia che “non si può attendere settembre per vaccinarsi, come invece sento spesso dire da molti, troppi concittadini. Occorre farlo il prima possibile”. Dispiace constatare che i più restii a vaccinarsi siano coloro che sono nel pieno dell’attività lavorativa e sociale e coloro che partono e rientrano dalle vacanze in particolare nella fascia di età compresa tra i 20 e i 50 anni”.

Il sindaco reitera l’invito a tutti "anche se mi rivolgo proprio a questa fascia di età: vaccinatevi per non mettere a rischio la nostra città, i nostri figli e la nostra economia”.