Il Circo Royal con le attrazioni internazionali del Circo di Mosca a Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tour di successo per il Circo Royal con le attrazioni internazionali del Circo di Mosca, degli imprenditori , Martino – Dell’Acqua -Bellucci, a Vasto dal 23 luglio al 12 agosto. “Nuove idee e nuove attrazioni per il Circo Royal, che si propone sempre innovativo per offrire il meglio al pubblico”, afferma l’imprenditore circense Martino.

Il complesso circense dagli eleganti toni azzurri e rossi stazionerà sulla SS.16 (in zona Hotel Dakar). In programma i seguenti spettacoli: debutto, venerdì 23 luglio, unico spettacolo ore 21.15; tutti i giorni ore 21.15; venerdì, sabato e domenica due spettacoli, ore 18.00 e ore 21.15 Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero 3478988192 e visitare la pagina Facebook Circo Royal oppure il sito www.royalcircus.net

Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid: sanificazione, dispenser igienizzanti, distanziamento e uso di mascherina, da portare con sé.

Il Circo Royal raddoppia, con attrazioni di artisti premiati al festival di Montecarlo e l’inclusione delle attrazioni internazionali del Circo di Mosca, un connubio avvincente per uno show davvero di altissima professionalità e qualità, che vanta anche di talenti televisivi. Un valzer di esibizioni, dalla cavalleria alle tigri, tra cui la maestosa tigre bianca dell’addestratore Emidio Bellucci; il duo mano a mano premiato al festival del circo di Montecarlo dei fratelli Dell’Acqua, Rony e Devis; evoluzione aeree di eleganza con Desiree Pirlo ai tessuti: alle cinghie l’emozionante esibizione di Deborah Marino e Kenium Piazza; all’esotico con la grande carovana di animali, bisonti americani, dromedari, lama, Niky Martin che accompagnerà in pista anche il simpatico ippopotamo Rocky ed ancora la star del circo che ha sfilato anche al festival di Montecarlo, l’elegante e maestosa giraffa Sidney amica del pubblico e amante delle coccole; tra una kermesse e l’altra non poteva mancare il clown Patrick ed ancora acrobazie con il cerchio aereo di Soery e con il trampolino di Niky Martin; luci e colori con Mister Elettric, il famoso uomo led e tanto altro da scoprire nel magico ed emozionate mondo del Circo Royal.