“Un posto speciale!”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sarò brevissimo.

Nel recentissimo INFORMA n. 1 del 2021 pubblicato dal Comune di San Salvo si può leggere, tra altre enfatizzate e reboanti comunicazioni, che “... in questi anni abbiamo lavorato perché la villa diventasse un luogo accogliente e sicuro... spazio privilegiato... perché ravvivando ulteriormente la villa comunale celebriamo la rinascita alla bellezza...”

Non voglio deliberatamente entrare nel merito dei singoli interventi, perché “secondo me” ogni operazione finalizzata al rinnovamento e alla crescita (in ogni senso) della città è comunque benvenuta.

Questo, però, non deve distrarre gli amministratori dalla puntuale e tempestiva realizzazione anche dell’ordinaria manutenzione, in ogni settore. Manutenzione ordinaria che, per definizione, ha natura prioritaria.

E le foto che pubblico in questa occasione testimoniano, invece, che è già da qualche anno che il muretto esterno della villa è stato lasciato a un evidente, inarrestabile, sciatto abbandono... per di più pericoloso per i cittadini, specie i più piccoli.

Altro che luogo “speciale” e “accogliente”!