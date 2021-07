Vendite abusive sul lungomare, blitz e sequestri della Polizia Locale

Contrasto all’abusivismo commerciale nel territorio di San Salvo da parte del personale della Polizia Locale.

Nel corso di controlli specifici con pattugliamenti in particolare sul lungomare, predisposti dal comandante maggiore Antonio Persich, recuperata merce per centinaia di pezzi, di indubbia provenienza (vestiti da donna, braccialetti, collanine, bandane, marsupi, teli mare, occhiali da sole, speaker bluetooth e orologi).

Il sindaco Tiziana Magnacca ribadisce: “L’abusivismo commerciale continua a restare una piaga sociale a tutto danno dei commercianti che pagano le tasse. Rappresentano, inoltre, un pericolo per la salute degli acquirenti in considerazione della dubbia provenienza dei prodotti e delle insufficienti informazioni sui materiali utilizzati nella produzione”.

"L’attività di controllo - si legge in una nota - proseguirà con regolarità durante tutta la stagione estiva in spiaggia e nelle vie di accesso a San Salvo Marina per un piano congiunto d’azione predisposto dagli assessori Fabio Raspa (Sicurezza) e Tonino Marcello (Attività Produttive) anche tenendo conto di alcune indicazioni delle associazioni di categoria come la Confesercenti e la Confcommercio in quanto l’abusivismo commerciale è di fatto una concorrenza sleale rispetto ai commercianti sansalvesi che operano nella legalità”.