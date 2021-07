Cinema sotto le stelle al Circolo Ippico Sansalvese: il 30 luglio inaugurazione della stagione estiva

Venerdi 30 Luglio inauguriamo la stagione estiva con una rassegna di CINEMA SOTTO LE STELLE!

Dalle ore 18.30 il Circolo Ippico Sansalvese diventa il regno dei bambini e dei cavalli!

Un'occasione imperdibile per scoprire da vicino i cavalli e trascorrere un pomeriggio all'aperto con la famiglia e gli amici.

Tutti i bambini potranno effettuare il battesimo della sella, cioè un bel giro in sella ai dolcissimi cavalli della nostra scuola di equitazione.

Seguirà una merenda per i bimbi allestita sul nostro bel prato.

Infine direttamente dal Bosco dei Cento Acri, un eccezionale lungometraggio d'animazione, tanto emozionante quanto entusiasmante, dove oltre all'avventura abbondano amicizia e comprensione e dove Winnie The Pooh e i suoi amici imparano che le cose non sono sempre come sembrano.

A fine proiezione i bambini verranno omaggiati di gadget offerti dal Circolo Ippico.

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI AL NUMERO 3468256257 (Federica) entro e non oltre il 29 Luglio.

Seguici su Instagram alla nostra pagina "scuderiainfesta" per rimanere sempre aggiornato sugli eventi in programma.