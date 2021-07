Ortofrutta Abruzzese, Nicolino Torricella vice presidente del Distretto Alimentare di Qualità

Nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea del Distretto Agroalimentare di Qualità “Prodotti ortofrutticoli d’Abruzzo”, per l'approvazione del bilancio ed il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Nominati ai vertici i rappresentanti delle maggiori organizzazioni professionali del settore agricoltura, eleggendo alla presidenza il presidente di Confcooperative Abruzzo Massimiliano Monetti, nel consiglio il presidente di ConfAgricoltura Abruzzo Fabrizio Lobene, il presidente della Cia ChietiPescara Nicola Sichetti e alla vice presidenza Nicolino Torricella, presidente dell'Euro-Ortofrutticola del Trigno che ha guidato finora la realtà sansalvese portando avanti importanti progetti per il settore, come “L’oro d’Abruzzo dei prodotti ortofrutticoli d’Abruzzo" e "Il paniere dell’ortofrutta abruzzese”, ed il responsabile commerciale del settore ortofrutta della cooperativa Nicola Di Lello.

Ad oggi compongono il Distretto oltre cento aziende che hanno presentato progetti per il bando Mipaf per circa 50 milioni di euro che aprono nuove prospettive per il settore agricolo abruzzese.