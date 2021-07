Buon risultato di tempo e piazzamento per Agostino Di Francesco

Appena concluso il terzo weekend di gara per il pilota San salve se Agostino Di Francesco con un buon risultato, un ottimo piazzamento in griglia facendo registrare un ottimo tempo su giro e aggiudicandosi la posizione in griglia dell'undicesimo posto su tanti partecipanti, ben 43 al circuito di Misano Marco Simoncelli.

Purtroppo però un pò di sfortuna: partendo benissimo e rimanendo agganciato ai primi bravissimi piloti, Agostono ha tenuto testa fino al terzo giro quando, per un problema tecnico, si è dovuto ritirare perche è saltata la catena.

In gara due si è dovuto impegnare in una rimonta, concludendo e conservando il suo undicesimo posto all'arrivo della bandiera a scacchi. Non soddisfatto ma comunque contento del risultato Agostino ha avuto una grande crescita anche in questo weekend di gara. Ci rifaremo la prossima con un pizzico in più di fortuna sempre al Misano world circuit di Marco Simoncelli il 25/26 settembre per l'ultima tappa delle due gare conclusive.

Agostino grande appassionato di motori anche fuori dal circuito e amico di tutti quelli che lo sono, si avvicina con un grande in bocca al lupo all'amico Domenico Marinelli per un pronto traguardo di guarigione: "FORZA DODO' SIAMO CON TE'".