Avviso per gli assistiti del pediatra Roberto Festa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dal 7 agosto 2021 cesserà l'incarico di sostituzione conferito alla dottoressa Marta Lucantoni a seguito del decesso del dottor Roberto Festa.

La Asl invita gli esercenti la potestà genitoriale degli assistiti del dottor Roberto Festa a scegliere un pediatra, che non abbia raggiunto il limite massimo di assistiti, tra quelli che operano nello stesso ambito territoriale - Distretto di Vasto.

Per la scelta si può utilizzare il servizio telematico "Il mio medico di fiducia" sul portale Abruzzo Sanità on line.

In alternativa è possibile rivolgersi agli uffici scelta e revoca del Distretto sanitario di Vasto contattando l’indirizzo E-mail sceltaerevoca.vasto@asl2abruzzo.it.

E’ inoltre possibile telefonare al numero 0873.308729 per prendere appuntamento e fissare la data nella quale ci si potrà presentare allo sportello di scelta e revoca del medico nel Distretto sanitario di Vasto in via Michetti 86, al piano terra, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.