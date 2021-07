Fabio Travaglini presenta la sua candidatura a sindaco

Appuntamento alle ore 18,30 del pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, per la presentazione della candidatura a sindaco di Fabio Travaglini, in testa alla coalizione civica e di centrosinistra che sarà in campo alle prossime elezioni comunali del 2022 a San Salvo.

L'incontro si terrà presso la sede di Corso Garibaldi 10.

"Una scelta che trova la più ampia e piena condivisione del mondo del civismo e delle forze politiche di centrosinistra, che vede al suo interno il Partito Democratico, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva e Più San Salvo", si legge in una nota di partiti e movimenti che sostengono Travaglini.