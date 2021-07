Fabio Travaglini si presenta: "San Salvo deve tornare a essere capofila del territorio"

"Giovane, competente e sa fare squadra": così Orazio Di Stefano presenta Fabio Travaglini, consigliere comunale in carica designato ufficialmente dalla coalizione di centrosinistra quale candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2022 a San Salvo.

Nella sede di corso Garibaldi 10, al centro della città, l'incontro nel corso del quale si apre, di fatto, il percorso verso il voto per la futura amministrazione comunale sansalvese, alla fine dell'esperienza dell'attuale guida di Tiziana Magnacca.

Attorno a Travaglini si sta mettendo in moto la 'macchina elettorale' per l'individuazione di liste e movimenti a sostegno della sua candidatura. Di sicuro ci saranno i partiti tradizionali, Pd in testa, oltre ad altre rappresentanze d'area e del civismo.

Dialogo aperto con la comunità, partecipazione e coinvolgimento della collettività nelle scelte, ha detto il candidato sindaco nel suo intervento ponendo l'accento, in particolare, sulla necessità di San Salvo di tornare ad essere "capofila del territorio".

L'incontro di presentazione