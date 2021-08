Vaccinazioni: San Salvo al 57,1 per cento della popolazione

E’ regolarmente aperto il Centro vaccinale di San Salvo Marina presso il Palazzetto dello Sport in via Magellano per effettuare il richiamo per i vaccini anti Covid 19.

“Invito i miei concittadini – afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – a prenotarsi sulla piattaforma della Regione Abruzzo per effettuare la vaccinazione. I dati sulle vaccinazioni forniti dalla Asl indicano che al 25 luglio San Salvo è il quintultimo paese della provincia di Chieti con la percentuale della copertura vaccinale della popolazione che si è attesta al 57,1 per cento. Un dato che non ci può far stare tranquilli.

Dobbiamo incrementare questi dati in particolare nella fascia di età 16/39 anni”.

Il sindaco Magnacca nel ringraziare i volontari delle associazioni di protezione civile e del volontariato per il lavoro svolto con il personale sanitario della Asl in servizio nel Centro vaccinale, invita, ancora una volta, i cittadini di San Salvo a vaccinarsi.