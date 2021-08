Doppio appuntamento prima della pausa estiva per il Centro socio-educativo 'Il Mosaico'

A conclusione delle attività per la pausa estiva il Cse (Centro socio-educativo) Il Mosaico ha organizzato un doppio appuntamento, per salutare con un arrivederci ospiti e personale, con un giro in barca e una cena sociale.

Il giro in barca è stato offerto dal Circolo Nautico San Salvo, presieduto da Antonio Illiceto, che si ringrazia per il cortese gesto partendo dal porto turistico Le Marinelle.

Ha fatto seguito una serata a base di pizza che ha consentito al sindaco Tiziana Magnacca e all’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis di ringraziare il personale del Cse per la dedizione e la professionalità nel prendersi cura degli ospiti della struttura attiva da oltre vent’anni.

Il sindaco di San Salvo ha anche ringraziato don Mario Pagan, parroco della chiesa di Nostro Signore della Risurrezione, che si è reso promotore lo scorso inverno di una raccolta fondi devoluta al Centro socio-educativo.