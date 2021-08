Vaccinazioni, incontro Prefettura, Asl e Comuni. A San Salvo solo i richiami

Si è svolta in videoconferenza la riunione conclusiva del tavolo interistituzionale “Salus et spes” coordinato dal prefetto Armando Forgione per coordinare e monitorare la campagna vaccinale anti Covid in provincia di Chieti.

“Le attività di vaccinazione di massa è sostanzialmente terminata e a seguito del confronto tra la direzione della Asl, i sindaci e la Prefettura, – spiega il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – nel rispetto degli obiettivi che erano stati fissati a livello nazionale, verranno chiusi i centri vaccinali attivati nei vari comuni ad eccezione di Chieti, Lanciano e Vasto”.

Il sindaco precisa che il Centro vaccinale di San Salvo resterà comunque aperto per consentire il ciclo vaccinale con la seconda dose.

“Come comunità nell’area sud della provincia ci saremmo aspettati – commenta il sindaco – una maggiore partecipazione alla vaccinazione soprattutto dei cittadini più giovani. Tuttavia i numeri complessivi raggiunti dalla nostra provincia sono maggiori rispetto a quelli fissati dal commissario Figliuolo. Posso affermare che San Salvo ha fatto la sua parte impegnando molte risorse finanziarie e organizzative proprie importanti”.

Il sindaco di San Salvo avverte l’obbligo di ringraziare chi si è fatto carico della gestione quotidiana del Centro vaccinale di via Magellano sette giorni su sette per quattro mesi consecutivi come l’assessore comunale Tony Faga coadiuvato dalla consigliera comunale Carla Esposito, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano che è stato il referente, oltre ai tanti volontari che hanno partecipato quali la Fir Cb San Vitale e l’Arcobaleno, la Croce Rossa e le numerose associazioni cittadine quali i Nonni Vigili, l’Associazione nazionale Alpini, la Podistica San Salvo, Velo Club e Lory a Colori. L'attività di coordinamento e di raccordo tra i volontari è stata svolta da Dino Dio Fabio.

“Solo grazie allo spirito volontaristico – conclude il sindaco Magnacca – e di risposta a un dovere, a una chiamata etica che questi concittadini si sono messi a disposizione di tutta la comunità di San Salvo”.

Infine il sindaco invita, ancora una volta, i giovani dai 12 ai 50 anni a vaccinarsi per non vanificare lo sforzo sinora compiuto in questi mesi con il suo dispendio di risorse e di energie.