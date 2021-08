Anche quest’anno la "Sagra delle ‘Ndrocchie" non ci sarà

È con grande dispiacere che vi comunichiamo che in seguito alle nuove disposizioni in merito al Covid-19, D.L. del 23 luglio 2021 anche quest’anno la "Sagra delle ‘Ndrocchie" prevista come da tradizione per il 17 agosto non ci sarà…

L’unica cosa che ci è concessa fare e che faremo sarà la vendita della suddetta pasta fresca nei giorni 12 e 13 agosto presso la casa di Emilia Antenucci in Via Umberto 1 dalle ore 11:00. Per info e prenotazioni potrete contattare i seguenti numeri di telefono: 3382911433/ 3394197174/3806869242

Vi aspettiamo numerosi in queste due giornate con la speranza che l’anno prossimo potremmo ricominciare con la nostra tradizionale sagra.

Il Presidente, Giuseppe Torricella.