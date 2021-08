Preparazione delle pallotte cacio e uova a cura della parrocchia San Nicola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri, mercoledi' 4 agosto, dalle ore 17 presso la Casa Di Pietra sita in Contrada Ributtini frazione di Cupello, alcuni volontari della parrocchia San Nicola con l'aiuto del gruppo "Ultras Cristiani" della medesima parrocchia hanno realizzato 1500 pallotte cacio e uova che saranno distribuite presso lo stand gastronomico al Prodotto Topico he quest'anno avrà un valore aggiunto perché sara' interamente gestito dai giovanissimi con l'aiuto dei ragazzi dell'Arda Associazione Regionale Down Abruzzo.

Subito dopo la preparazione ha fatto seguito la cena comunitaria condivisa con tutti i presenti. Ad allietare la serata era presente DJ Lorenzo.

Alla cena comunitaria hanno preso parte anche uno degli organizzatori del Prodotto Topico Orazio Di Stefano e il cuoco della parrocchia Simone D'Adamo.