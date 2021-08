Centro polifunzionale di via Toti, capacità di intercettare risorse: in arrivo fondi sostanziosi

“L’Amministrazione comunale di San Salvo ancora una volta ha dimostrato la propria capacità di individuare e utilizzare le risorse messe a disposizione per

gli enti locali. Avremo la possibilità di realizzare in toto il progetto di abbattimento e sistemazione del centro polifunzionale di via Toti. E’ un risultato che ci soddisfa e che darà la possibilità di utilizzare una nuova e accogliente struttura a servizio delle politiche sociali, nel cuore verde della nostra città”.

E’ il commento del sindaco di San Salvo nell’apprendere la Gazzetta Ufficiale pubblicherà il decreto con il quale sono stati previsti per la sistemazione della struttura di via Toti 2 milioni e 850mila euro a fronte di un progetto del costo di 3 milioni di euro, quindi a carico del Comune di San Salvo resterà una spesa di sole 150mila euro.

“La graduatoria provvisoria prevista da questo decreto consente di confermare la programmazione nel campo delle opere pubbliche indicate nel piano pluriennale approvato dal Consiglio comunale e che traccia il cammino futuro di San Salvo – aggiunge il sindaco – per una città che stiamo accompagnando nella crescita e come centro aggregante del territorio”.

Il Centro polifunzionale amplierà e rafforzerà il sostegno alla salute dei cittadini, alla vita della comunità, all’integrazione multiculturale, in particolare nei confronti delle famiglie. Interpreterà e accoglierà i bisogni educativi delle famiglie sempre più complessi e differenziati e si struttura come servizio flessibile nei tempi di apertura e nell’organizzazione delle proposte consentendo ai fruitori di allargare le proprie risorse educative.

L’opera si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure amministrative inserite nel bilancio pluriennale 2020/2022.