Esodo di agosto, bollini 'nero' e 'rosso' sull'A14 Adriatica

Sabato 7 e domenica 8 agosto previsioni di traffico in deciso aumento in tutte le principali arterie autostradali italiane, ed anche sull'A14 Adriatica.

Secondo l’osservatorio Viabilità Italia, il giorno da 'bollino nero' è quello di oggi. Situazione che si dovrebbe alleggerire nel pomeriggio pur rimanendo la circolazione particolarmente sostenuta e con possibili criticità. Domenica 8 agosto è invece da 'bollino rosso', con traffico intenso.

Anas ed Autostrade per l'Italia ricordano che i cantieri presenti in diversi tratti sono ridotti al minimo per facilitare il traffico e che è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nel fine settimana, dalle ore 8 alle ore 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.