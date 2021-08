Salvi casolare e cani in campagna: "Grazie a Protezione Civile Arcobaleno e Vigili del Fuoco"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un grazie di cuore alla Protezione Civile Arcobaleno e ai Vigili del Fuoco che ci hanno aiutato e supportato per mettere in salvo i nostri cani e le case di campagna: senza di loro non ci saremmo riusciti!

Il ringraziamento, espresso tramite social, è di Angelo Angelucci e fa riferimento a quanto accaduto ieri pomeriggio per l'incendio divampato a poca distanza dal territorio di San Salvo, in zona Villaggio Siv a Vasto.