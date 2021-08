Completata la sistemazione del parco giochi nel quartiere Sant’Antonio

“Il parco del quartiere Sant’Antonio è un esempio degli interventi di riqualificazione dei parchi pubblici che stiamo portando avanti già da tempo a San Salvo”. Ad affermarlo il sindaco Tiziana Magnacca che questa mattina ha fatto un sopralluogo al parco per verificare i lavori eseguiti e che insiste tra via Leone Magno e l’ingresso degli edifici scolastici.

Interventi sui parchi giochi nei giardini pubblici che hanno avuto inizio a San Salvo Marina, alla villa comunale e nei diversi quartieri della città. “Riqualificazione che riguarderanno tutti i parchi cittadini – sottolinea il sindaco – e che vogliamo portare a compimento entro la fine della legislatura”.

La visita al parco del quartiere Sant’Antonio è stata l’occasione per il sindaco per evidenziare come in questi anni l’Amministrazione comunale abbia utilizzato molte risorse per l’edilizia scolastica “nella consapevolezza di dover prendere in carico prima di tutto i giovani, la parte migliore della nostra società. In fondo prenderci cura dei parchi pubblici è in linea con questa visione politica di una città la sicurezza e il decoro sono valori fondamentali per garantire la piena vivibilità”.

L’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis sottolinea come siano stati utilizzati per il parco Sant’Antonio centomila euro per la sostituzione dei giochi per i bambini , la realizzazione della pavimentazione colorata antitrauma, nuovo camminamento, nuove panchine e nuovi muretti per il miglioramento dell’arredo urbano completato dai murales per rendere più accogliente questo spazio pubblico.