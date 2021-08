Al via l'Igienizzazione e pulizia delle strade

"La scorsa notte il personale della Sapi ha provveduto a pulire con un prodotto igienizzante la centralissima via Roma. E' un intervento programmato. Come sempre chiediamo la collaborazione dei cittadini per aiutare a mantenere pulite le strade della città". Lo dice l'assessore all'Ambiente Tony Faga nel segnalare la pulizia dell'intero tratto di via Roma e nell'annunciare che domani si procederà con via Amerigo Vespucci, mentre la prossima settimana si interverrà nell'isola pedonale e a seguire altri marciapiedi del centro cittadino.