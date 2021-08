Via Caboto, uno scarico di fogna. La segnalazione dell’Avv. Labrozzi

La situazione rappresentata da questa foto, scattata questa mattina, esiste da circa un mese. Ho temporeggiato sino ad ora nel denunciare il fatto, augurandomi che la situazione fosse temporanea e di veloce risoluzione. Così non è visto che lo stato dei luoghi è ancora questo. Presumo, dall’odore proveniente dallo scavo, che si tratti di uno scarico di fogna. Uno scarico a cielo aperto in piena estate, in una marina piena di gente, in una strada principale, Via Caboto, di in luogo che si fregia della bandiera blu.

Mi chiedo, ma sono solo io a vedere un simile scempio? E poi, chi ha permesso e permette il perdurare di una simile situazione di degrado?

Aiutatemi a capire, vi prego.

San Salvo, 12 agosto 2021