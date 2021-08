Scarico in via Caboto, sopralluogo di Sasi e tecnici comunali

In ordine all’allarme lanciato al canale di scolo che insiste in via Caboto si segnala che stamane c’è stato il sopralluogo congiunto dei tecnici della Sasi e dei dipendenti comunali.

Si tratta di acqua, né putrida e né di fogna, che deve confluire in quel canale di scolo realizzato per questo scopo per far confluire le acque piovane della Statale 16.