Balneazione, acque eccellenti a San Salvo

“E’ vero che siamo in piena emergenza idrica e che la prima preoccupazione in queste ore è la mancanza d’acqua per uso domestico, ma poco fa l’Arta di Pescara ha inviato i risultati delle analisi microbiologiche e tossicologiche sui prelievi eseguite nei punti di prelievo del litorale di San Salvo effettuati il 10 agosto 2021.

Le nostre acque sono ancora una volta eccellenti – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca – a conferma che i dati di balneazione sono in linea con quelli dei mesi precedenti”.