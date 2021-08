Bellissima festa di Maria Assunta della parrocchia San Nicola

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri, domenica 15 agosto, è stata la solennità della Beata Vergine Maria Assunta in cielo.

Alle ore 19 in Piazza San Nicola il parroco don Benimino Di Renzo ha celebrato la Santa Messa. Prima che incominciasse la funzione religiosa, la statua della Beata Vergine Maria è stata portata con una piccola processione sull'altare.

A fine celebrazione eucaristica la comunità parrocchiale si è data appuntamento presso il ristorante pizzeria Sapore Perduto per una cena di convivialità cui ha preso parte anche don Pedro.

E' stata una bellissima serata.

Un ringraziamento particolare e sincero va al parroco don Beniamino per aver organizzato dopo tanto tempo una serata in allegria e in spensieratezza.