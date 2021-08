Bici in treno, in Abruzzo più stalli su convogli Minuetto

Viaggiare in treno in Abruzzo con la propria bici sarà sempre più facile e comodo, grazie all'incremento delle postazioni dedicate alle due ruote sui treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Sugli 8 treni della flotta Minuetto in circolazione in Abruzzo l'offerta di posti bici ora consiste in 6 posti per ogni convoglio.

I treni Minuetto, come tutti i convogli che consentono il trasporto della bicicletta a bordo, assicurano 43 collegamenti giornalieri fra Pescara, Vasto, Teramo e Sulmona, con un'offerta totale di 258 posti bici. Ciclisti e appassionati dei viaggi in sella possono usufruire del servizio anche a bordo dei nuovi treni Pop che da maggio scorso effettuano 10 collegamenti giornalieri per un totale di 120 posti bici disponibili.



"L'ampliamento dell'offerta dedicata al trasporto delle bici conferma l'attenzione di Trenitalia verso forme di mobilità sempre più integrata e sostenibile, che trova nel connubio treno+bici la soluzione ideale - si legge in una nota - A partire da maggio 2020 sono ammessi a bordo anche monopattini, hoverboard e monowheel. L'accesso delle bici a bordo dei treni regionali dell'Abruzzo è gratuito, anche se limitatamente ai posti disponibili. Chi viaggia con amici o gruppi organizzati superiori a 10 persone può inoltrare una richiesta a direzione.abruzzo@trenitalia.it entro 7 giorni dalla partenza".

Con la stagione estiva 2021, in Abruzzo, si registra per il secondo anno consecutivo un incremento di oltre 50% delle richieste relative a tale servizio, a favore di un turismo di prossimità che valorizza le bellezze del territorio.

Anche quest'anno è possibile scoprire i paesi della costa abruzzese con il Trabocchi Line, servizio che garantisce 22 collegamenti giornalieri per le più belle località balneari della regione. Sono inoltre disponibili le offerte commerciali "Promo Junior" ,"Estate insieme", "Viaggia con me" e "Promo Plus", vere e proprie occasioni di viaggio a prezzi low cost in treno, come migliore alternativa all'auto privata, per spostamenti in maggiore sicurezza e rispetto dell'ambiente, senza lo stress del traffico stradale o problemi di parcheggio.