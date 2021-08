'Centrale dello spaccio', blitz della Polizia

Nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Chieti, Dr. Annino Gargano, una Volante del Commissariato di P.S. di Vasto, nel mese di marzo, notava uno strano via vai di giovani nei pressi di un'abitazione del centro storico.

Gli uomini della Polizia di Stato decidevano di fermare uno di questi giovani il quale, alla vista degli operatori in divisa, mostrava chiari segni di nervosismo; per tale ragione, veniva sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo, in quanto trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente, del tipo cocaina.

A seguito di tale sequestro, gli investigatori dell'Unità Anticrimine del Commissariato di P.S. Vasto sviluppavano una mirata attività di indagine finalizzata ad accertare se, quell'abitazione del centro storico, fosse da considerare una centrale dello spaccio di stupefacenti.

