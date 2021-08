Stato delle strade di San Salvo

Volevo sottolineare lo stato pietoso delle strade,non è possibile nel 2021 che le strade della nostra città sono massacrate da numerose buche profonde e pericolose.

Prendiamo come esempio via Nuova Circonvallazione (ovvero la strada che collega la rotonda degli Alpini, passando per il cimitero, con la rotonda della zona 167), ebbene questa strada è una vergogna: numerose buche che nonostante varie segnalazioni all'Ufficio Manutenzione nessuno si preoccupa per farle riparare.

Cosa si aspetta prima di intervenire, che qualcuno vada a finire all'ospedale o peggio?

Poi il colmo che tempo fa hanno asfaltato il tratto di strada che va dalla rotonda degli Alpini alla rotonda dello stadio: ovvero l'unico tratto che era ancora in condizioni accettabile tralasciando invece la parte della strada più disastrata.

Incomprensibile!