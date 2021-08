"Ci aiuti San Rocco a fermare questa epidemia"

Con queste parole, il parroco don Beniamino Di Renzo ha incominciato la Santa Messa in onore di San Rocco nella parrocchia San Nicola.

Prima che incominciasse la funzione religiosa e subito dopo la recita del Santo Rosario dalla chiesa dell'Addolorata (antica chiesa di San Nicola) è partita una piccola processione in cui per opera del comitato feste San Pio la Statua di San Rocco è stata portata sull'altare in piazza San Nicola per l'inizio della celebrazione eucaristica.

Subito dopo la funzione la statua del Santo è stata riportata nella chiesa dell'Addolorata.

"Un grazie di cuore va al comitato feste San Pio per aver pensato di riproporre anche per quest'anno la Festa in onore di San Rocco", ha così commentato il parroco don Beniamino al termine dell'eucarestia.