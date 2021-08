Iniziano i lavori di messa in sicurezza in Via Melvin Jones

Sono partiti i lavori in Via Melvin Jones per la messa in sicurezza di un'arteria molto importante per la città; in azione le ruspe che, a partire da ieri, stanno incominciando la realizzazione di parcheggi e di una rotonda per migliorare la viabilità.

"Contiamo nel più breve tempo possibile di portare a termine i lavori entro la riapertura dell'anno scolastico. Trattasi di un intervento realizzato esclusivamente con fondi presi da un bilancio comunale e di un intervento che era previsto nel Piano Triennale dei lavori pubblici. - ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Maria Travaglini - Ancora una volta al servizio della comunità, stiamo lavorando per la comunità quindi chiediamo anche un po' di comprensione per eventuali disagi che dovessero esserci nel corso di queste giornate in cui i lavori andranno avanti."

"Stiamo completando il secondo lotto di questa bella arteria dove nasce il polo scolastico era un'arteria che precedentemente sul piano regolatore era di 8 metri noi l'abbiamo allargata a 15 metri per consentire più sicurezza. Continueranno lavori in questo in questo settore con l'ufficio manutenzione della messa in sicurezza della viabilità su tutta la città" ha affermato l'assessore alla manutenzione Giancarlo Lippis.