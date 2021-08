Pini della Villa comunale da abbattere, polemica aperta

Nell'ottica di un miglioramento della Villa Comunale quale importante centro di aggregazione sociale nonché unico polmone verde della città, riteniamo del tutto

insensata la decisione che l'Amministrazione uscente di centrodestra intende mettere in atto. Pertanto la notizia del taglio degli alberi alla Villa Comunale di San Salvo ci lascia attoniti e contrariati.

Da sempre sosteniamo il 'No' al taglio del verde, da sempre sosteniamo la battaglia "Più alberi in città". Ribadendo ancora una volta che San Salvo necessita di essere rivista sotto il profilo ambientale e di essere ridisegnata nell’ottica di una città ecologica, sostenibile, verde e sicura con particolare attenzione al benessere psico-fisico dei cittadini, vediamo nuovamente che tali concetti e prerogative continuano ad essere distanti dall'attuale Amministrazione di centrodestra.

Progettare e investire su parchi e giardini pubblici è importante per il futuro e la qualità della nostra città anche nell'ottica di quanto oggi il Governo ci chiede con il PNRR. È dunque arrivato il momento di iniziare a ragionare e a lavorare per aumentare gli spazi verdi urbani che non solo aiutano a combattere l’inquinamento, ma favoriscono anche il benessere dei cittadini. Necessario inoltre dotare la città di un regolamento del verde. Per fare tutto ciò è necessario tornare a governare la nostra Città e lo faremo con Fabio Travaglini Sindaco che sarà alla guida di una coalizione fatta di persone e professionalità competenti che già si stanno adoperando fattivamente guardando al futuro e alla crescita di San Salvo e che fin da ora stanno raccogliendo le richieste e le necessità che la Città richiede senza tralasciare le grandi sfide che il Governo ci sta chiedendo.

Una San Salvo dunque più green, che guardi all’economia circolare, alla mobilità sostenibile, alla digitalizzazione, alle infrastrutture verdi e al lavoro.

La coalizione civica e di centrosinistra