Padre e figlio sansalvesi in cammino per 10 giorni verso Santiago de Compostela

In questi giorni, Nicola, un sansalvese doc e suo figlio, hanno affrontato il percorso verso Santiago de Compostela, a piedi, per ricercare l'un altro quella spiritualità e quel silenzio interiore che tante volte non è presente nella vita di tutti i giorni.

Nicola ed il figlio lavorano assieme e, quando possono, ogni tanto si concedono qualche avventura per assaporare le bellezze della natura.

Purtroppo all'inizio il Covid aveva ostacolato questa iniziativa, ma non si sono arresi e appena la situazione è migliorata si sono messi in cammino.