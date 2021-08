Meno acqua alle Marine di San Salvo e Vasto per lavori da parte dell’Arap Servizi

Dalle ore 8.00 del 28 agosto fino alle 9.00 del giorno successivo San Salvo Marina e Vasto Marina potranno subire disagi per la mancanza d’acqua.

Non sarà una vera e propria sospensione della fornitura idrica, la minore erogazione del prezioso liquido stavolta non è dovuta a rotture improvvise o a razionamenti programmati dalla Sasi, ma a un lavoro che deve effettuare l’Arap servizi e che richiede, quindi, questo provvedimento.

“Si tratta di un intervento da parte dell’Arap per creare un collegamento nell’area industriale del Vastese, per fare questo – spiega Pio D’Ippolito, responsabile dell’area tecnica della Sasi – è necessario svuotare una delle vasche del potabilizzatore con gli inevitabili e deducibili problemi. Questo lavoro doveva farsi inizialmente il 9 agosto scorso, poi ci era stata sottoposta la data del 23, ma noi proprio per evitare che si creassero maggiori disservizi in un periodo di caldo torrido e con una grande affluenza turistica, abbiamo preferito il 28, ritenendo il fine settimana più idoneo a questo tipo di intervento che incide anche sull’attività industriale, in questo caso della Pilkington”.

La Sasi, dunque, dopo aver valutato la situazione, ha dato parere positivo comprendendo l’importanza di un’opera di cui l’area industriale ha bisogno, ma ha dettato anche qualche condizione con l’obiettivo di limitare e contenere le difficoltà degli utenti.

“Abbiamo chiesto all’Arap di erogarci 60 litri al secondo nelle 24 ore legate ai lavori, attualmente sono 77 i litri che ci dà, e che il nostro serbatoio a San Salvo – sottolinea il Presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe – non venisse svuotato del tutto, proprio per evitare difficoltà maggiori. L’auspicio nostro è che l’intervento che l’Arap deve effettuare prosegua senza ritardi, né intoppi e si concluda entro i termini stabiliti.”