Nuove nomine pastorali nel Vastese, le decisioni del vescovo Forte

l carissimo Don Michele Fiore, Parroco della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gissi, per ragioni di età e di salute lascia il Suo incarico. Nel ringraziarlo per tutto il bene che ha fatto nei quattordici anni vissuti in quella Comunità e nel rinnovargli i sensi del mio affetto e della mia stima, nomino Parroco della stessa Parrocchia Don Gianluca Bracalante, finora Parroco delle Parrocchie di San Michele Arcangelo in Carpineto Sinello e di Santa Maria Immacolata in Guilmi.

Al Suo posto nomino Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Carpineto Sinello Don Gianluca Catania, che sarà ordinato sacerdote il prossimo 28 settembre, già da me destinato a essere Parroco della Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Casalanguida, e che pertanto avrà la responsabilità giuridica e pastorale delle due Parrocchie.

Nomino Parroco della Parrocchia di Santa Maria Immacolata in Guilmi Don Angelo Di Prinzio, che resta Parroco della Parrocchia di San Sabino Vescovo in Furci, mentre lascia la Parrocchia di San Lorenzo in San Buono.

Al Suo posto nomino Parroco della Parrocchia di San Lorenzo in San Buono Don Nicola Carpineta, che resta anche Parroco della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Palmoli.

Le nomine entreranno in vigore dall’11 ottobre p.v., Festa della Mater Populi, Patrona della nostra Arcidiocesi. Mentre ringrazio i suddetti Sacerdoti della disponibilità offertami, assicuro loro la mia preghiera e li benedico di cuore. Il Signore ci custodisca tutti nel Suo amore e Maria Santissima ci accompagni

+ Bruno Forte

Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto