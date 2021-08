Sistemazione della pista di atletica “Pietro Mennea”

Valorizzazione degli impianti sportivi comunali. L’Amministrazione comunale investe sulla pista di atletica “Pietro Mennea” in via Ripalta con l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza dell’impianto sportivo gestito dalla Podistica San Salvo.

Con un impegno di spesa di 170mila euro il Comune di San Salvo ha ottenuto dalla Regione Abruzzo l’inserimento nella graduatoria utile per un finanziamento di 150mila euro “a dimostrazione, ancora una volta, della capacità di saper individuare i bandi e saper presentare le domande per l’ottenimento delle risorse finanziarie utili a effettuare i lavori” afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Il finanziamento è stato ottenuto in quanto il progetto esecutivo presenta il miglioramento dell’impianto sportivo in relazione alle norme Coni attraverso la rigenerazione del manto della pista di atletica e un maggiore risparmio energetico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio degli spogliatoi e ulteriore valorizzazione con la realizzazione di nuovi spazi e corsie per altre attività sportive.

“Tutti interventi – sottolinea all’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – che riqualificherebbero e valorizzerebbero ulteriormente la pista di atletica ‘Pietro Mennea’ a servizio degli sportivi della città che utilizzano in gran numero la struttura di via Ripalta”.