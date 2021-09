Antonio Posata è il nuovo segretario del Psi di San Salvo

Nella sede cittadina, si é svolto il Direttivo del PSI sansalvese. Al termine della discussione sulla situazione politica locale, Gabriella D’Angelo – attuale coordinatrice – ha rimesso il mandato.

“Ho ricoperto il ruolo di segretario dal 2017 a San Salvo dove sono nata e dove ho vissuto gli anni più sereni della mia adolescenza. Tuttavia il lavoro e la famiglia, hanno spostato il centro delle mie giornate a Vasto; così era doveroso passare il testimone ai compagni che da sempre vivono San Salvo, ne conoscono le dinamiche sociali, politiche, economiche e culturali. Vivono le problematiche quotidiane e sono maggiormente in grado di trovare soluzioni. Sono grata a tutti i compagni socialisti che ho avuto accanto in questo percorso, agli storici che portano quel bagaglio di esperienza necessaria in ogni militanza e ai nuovi arrivati, dei quali apprezzo l’entusiasmo e la combattività. Proseguirò il mio impegno politico da socialista a Vasto, nella città che dal 2009 mi ospita e che si accinge a rieleggere il Primo cittadino e lo farò candidandomi consigliere comunale“.

All’esito della discussione é Antonio Posata, noto imprenditore locale e socialista “veterano”, il nuovo segretario cittadino. Con lui il vice segretario Antonio Del Casale ed il tesoriere, Addolorata Cavoto, entrambi nuovi militanti. Il gruppo decide di riconoscere a Pierstefano Daccò l’incarico di Presidente onorario, quale riconoscimento per l’impegno pluriennale sempre da socialista di sinistra.

Nel discorso di accettazione dell’incarico, il novo segretario ha rimarcato la necessità di affermare l’unicità del partito socialista italiano nel tessuto cittadino locale: “Ognuno é libero di dare vita e/o aderire a movimenti civici di ispirazione socialista, ma deve essere chiaro che il Partito é uno solo e decide e palesa le decisioni a mezzo dei rappresentanti eletti democraticamente come é accaduto oggi.

Quanto alla situazione politica cittadina abbiamo ben chiaro il percorso da intraprendere, coerente con quanto affermato sin dall’inizio, ossia di ricondurre il centrosinistra ad unità, scevro da personalismi e rancori personali”.