Non dobbiamo dimenticare

A un mese dal tragico evento che ha colpito la Riserva Dannunziana e tutti i cuori delle persone che la amano, CONALPA invita la cittadinanza a non dimenticare la data del 1° agosto 2021, perché incendio boschivo significa strage di alberi, piante ed animali indifesi.

L’incendio della pineta però non è stato un evento inaspettato ne improvviso, ma poteva essere evitato, per questo CONALPA chiede e continuerà a chiedere a gran voce che venga fatta chiarezza sui motivi e sulle responsabilità, e soprattutto se ci sono colpe da parte di quelle persone che avrebbero dovuto tutelare la Riserva.

CONALPA auspica che tutte le iniziative per la rinascita della Riserva Dannunziana siano condotte nella massima trasparenza, con equilibrio e senza fretta, perché la natura ha i suoi tempi e sa già meglio di noi come fare a rigenerarsi. Un albero non è un semplice pezzo di legno e una riserva naturale non è un elegante giardino. Per questo si invitano tutte le persone che amano la Riserva Naturale Dannunziana e tenere vivo il ricordo dell’incendio, rimanendo attenti e vigili sull’effettiva concretezza e correttezza di tutti i progetti rinascita della Riserva. Affinchè il ricordo rimanga sempre vivo, CONALPA propone di indire il 1° agosto di ogni anno una “Giornata di sensibilizzazione agli incendi boschivi” seguendo l’esempio della più nota “GIORNATA EUROPEA DI SENSIBILIZZAZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI” che cade annualmente il 28 luglio a memoria del tragico incendio di Curraggia (alle porte di Tempio Pausania) avvenuto il 28 luglio del 1983, che ebbe conseguenze ben più gravi provocando numerose vittime tra gli uomini che lottavano per spegnere le fiamme.