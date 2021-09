Don Beniamino, da 4 anni pastore della parrocchia San Nicola, un papà affettuoso per i ragazzi ACR

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

4 anni, 48 mesi, 1460 giorni, 35040 ore, 2102400 minuti, 126144000 secondi con te.

Hai gettato le tue reti sulla Sua Parola e ci hai aperto le porte del tuo cuore, senza aspettare che noi vi bussassimo. Siamo entrati in punta di piedi, ma in men che non si dica sei diventato un porto sicuro.

Ti prendi cura di noi come un padre fa con i suoi figli, preoccupandoti del nostro presente, con lo sguardo rivolto al futuro. Ci porti sulle tue spalle lungo un sentiero alle volte tortuoso, ricordandoci che il buio in fondo è solo l’attesa della luce. Ci dedichi il tuo tempo, stringendoci forte nel Suo Amore.

Ci guardi con gli occhi di chi ha tanto da insegnare, con la bellezza di chi vuole donarsi, con la tenerezza di chi sa amare.

Grazie per la tua insostituibile presenza e il tuo prezioso esempio.

Grazie per essere da quattro anni il nostro affettuoso papà.

Ti vogliamo bene, i tuoi ragazzi.