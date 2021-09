San Salvo: prossima "smart city" proiettata nel futuro

E’ stato firmato il contratto con la società che si è aggiudicata l’appalto per la nuova pubblica illuminazione a San Salvo nella dinamica di smart city tesa all’innovazione dei servizi pubblici.

“Il nostro obiettivo è di rinnovare l’intero sistema d’illuminazione della nostra città – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – partendo dalla necessità di puntare sul risparmio energetico con l’attivazione di punti luci a led e l’installazione di nuovi pali in sostituzione di quelli ammalo rati, sostituzione della linea elettrica e dei quadri elettrici, con l’azienda aggiudicataria che si farà carico dei costi dei consumi elettrici. Il valore di questo affidamento è dato dalla messa in sicurezza della rete, da maggiori risparmi sui costi di gestione e da un’illuminazione più efficiente oltre a un maggiore rispetto dell’ambiente”. Aggiungendo che “per realizzare una città moderna proiettata verso il futuro che produrrà una riduzione dell’impatto ambientale, nel rispetto delle emissioni in atmosfera e del bilancio anche verso i cittadini in quanto contribuiscono alla gestione del Comune con il pagamento delle tasse”.

A lei si aggiunge l'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis: “I lavori di efficientamento illuminotecnico interesseranno tutta la città – per una cifra iniziale di 2 milioni e 400mila euro per arrivare a una spesa complessiva di 7 milioni e mezzo nell’arco dei quindici anni della durata del contratto. Luce bianca, nuovi pali con la sostituzione di metri di cavi elettrici di collegamento e l’attivazione della smart city come modello futuro di gestione dei servizi pubblici”.

Tutti i punti luci saranno mappati avendo ognuno un codice che aiuterà a identificarlo, verranno messi a norma tutti i quadri elettrici che gestiscono le varie zone della città, passaggi pedonali intelligenti, i parcheggi video sorvegliati, la sorveglianza di tutto il lungomare per una maggiore sicurezza alle persone. Infine sia la manutenzione ordinaria e sia quella straordinaria sarà a carico della società di gestione e verrà installata un sistema di luci artistiche per valorizzare la chiesa di San Giuseppe.