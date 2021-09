Contributi alle famiglie che hanno frequentato i centri estivi nel 2021

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Scadranno il 24 settembre i termini per l’avviso pubblico per la concessione di contributi alle famiglie con la presenza di bambini e ragazzi in età compresa tra 0 e 17 anni che hanno frequentato i centri estivi nel 2021. Ne dà notizia l’assessore alle Politiche sociali, Giancarlo Lippis.

Con il termine famiglie si intendono anche le famiglie affidatarie e i nuclei monogenitoriali.

Il contributo è assegnato ai frequentanti i centri estivi attivati e riconosciuti dal Comune di San Salvo.

La domanda, redatta elusivamente su apposito modulo, reperibile sul sito del Comune di San Salvo nella sezione Avvisi oppure presso il Segretariato Sociale del Comune di San Salvo, dovrà essere presentata al protocollo del Comune oppure fatta pervenire via mail al seguente indirizzo: serviziopolitichesociali@comunesansalvo.legalmail.it entro il 24 settembre 2021 precisando nell’oggetto: Richiesta contributo frequenza centro estivo anno 2021.

In caso di più figli iscritti ai centri estivi, deve essere presentata una domanda per ciascun figlio/a.