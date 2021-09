"Gli amici di sempre"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

C'e' un gruppo di amici che da ragazzi hanno vissuto insieme momenti indimenticabili.

C'è una caccia al tesoro organizzata da una parrocchia anche per tornare a vivere la città partendo dalle relazioni e dalla convivialità.

C'è uno dei quei ragazzi di allora, oggi titolare di un noto bar del centro, che prova a riunire il gruppo e a formare una squadra. E così si crea l'occasione per ritrovarsi e per decidere di trovare più spesso tempo e modi per rivedersi ancora.

Questo è il bello che è accaduto alla squadra di Biondo. Questo è quanto auguriamo a tutti. La vita è fatta di stagioni passate e stagioni che verranno, come anche di ricordi, e di progetti futuri, il presente unisce entrambi.