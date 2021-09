Un'intensa devozione al Beato Angelo che va oltre il Covid

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si sono appena conclusi i festeggiamenti in onore del Beato Angelo a Furci. Sono iniziati sabato 4 settembre con la recita del Santo Rosario cui ha fatto la Santa Messa alle ore 18:30 presso il Santuario.

Sabato 11 settembre alle ore 18:30 c'è stata la Messa nella Casa del Beato Angelo. Domenica 12 settembre, "Vigilia della solennità del Beato Angelo", la giornata è iniziata con le Messe al mattino celebrate alle ore 9, 11 e poi alle 18. Subito dopo, in piazza Beato Angelo, c'è stata l'accoglienza di Sua Ecc.za Mons Rev. Vincenzo Paglia (Presidente della Pontificia Accademia per la vita) che ha tenuto una conferenza sul suo libro dal titolo "Ricominciare".

Infine, lunedì 13 settembre, la "Solennita' del Beato Angelo nel ricordo della Traslazione da Napoli a Furci". La giornata è incominciata alle ore 8 con l'apertura della festa e la celebrazione della Messa in Santuario. Subito dopo alle ore 9 sempre in Santuario c'è stata la Messa dei pellegrini di Vasto. Alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale e in Santuario sono state celebrate altre Messe. A seguire alle ore 11 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Vincenzo Paglia. Subito dopo, il giro della statua del Beato Angelo e a seguire i tradizionali fuochi pirotecnici.

Le ultime celebrazioni eucaristiche sono state celebrate tutte quante in piazza Beato Angelo.