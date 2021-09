Richiesti ulteriori 731 precari nelle scuole della provincia di Chieti

Tramite una nota la CISL Scuola Abruzzo Molise ha fatto sapere che le scuole della provincia di Chieti hanno richiesto un totale di ulteriori 731 precari (331 docenti e 400 ATA) per assicurare maggiormente la prevenzione della diffusione del COVID 19 nelle scuole.

Precisamente sono stati richiesti 106 docenti di scuola dell’infanzia, 68 docenti di scuola primaria, 77 docenti di scuola media, 65 docenti di scuola superiore, 47 assistenti amministrativi, 11 assistenti tecnici, 342 collaboratori scolastici, 1 cuoco, 10 educatori, 2 psicopedagogisti e 2 mediatori culturali. Tale personale verrà reclutato utilizzando i fondi stanziati dalle misure urgenti per la scuola previste nel DL 73/2021, pari a 3.077.603,32 di euro per la provincia di Chieti, ed avrà contratti a tempo determinato solo fino al 31/12/2021 ovvero fino al termine prefissato per l’emergenza sanitaria. L’elevata richiesta di personale, mediamente circa 14 unità per scuola, mostra chiaramente tutta la necessità di risorse umane e tutte le difficoltà incontrate dalle istituzioni scolastiche per garantire una riapertura in sicurezza.

Lo scorso anno questo personale è stato reclutato tardivamente ed anche quest’anno, nonostante la conosciuta ed evidente necessità, il Ministero dell’Istruzione non ha trasferito le somme agli uffici scolastici regionali in tempo utile per la riapertura delle scuole. Nella migliore delle ipotesi, tra attribuzione delle somme alle scuole e reclutamento del personale, occorrerà ancora un tempo di almeno 1 o 2 settimane. Ancora una volta, sia a livello politico che tecnico, non si comprende che le scuole devono essere messe nelle condizioni di potersi organizzare prima dell’inizio dell’anno scolastico e non dopo l’inizio dell’attività didattica.

CISL Scuola Abruzzo Molise